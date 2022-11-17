الاعلام الامني تكشف تفاصيل انطلاق عمليات

2022/11/17 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفاصيل انطلاق عمليات "الارادة الصلبة" في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة واشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ولادامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش الإرهابية، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".

وأضافت أن "العملية تهدف الى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش وتدمير اوكارها".

وأشارت الى "اشتراك قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مسنودة بجهد استخباري كبير".

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