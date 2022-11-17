عمليات ميسان: القبض على 4 متهمين باحتجاز مواطنين نتيجة نزاع عشائري

2022/11/17 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم الخميس، بالقاء القبض على أربعة متهمين باحتجاز مواطنين نتيجة نزاع عشائري.

وقال قائد العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أحبطت محاولة احتجاز لمواطنين من قضاء الكحلاء إثر نزاع عشائري".

وأضاف: "تم القاء القبض على (4) أشخاص متهمين بذلك من قبل قوة من الفوج الأول للواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات".

واكد، انه "وجدت بحوزتهم أسلحة غير مرخصة صودرت، وتم تسليهم أصولياً الى جهة الطلب".

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