2022/11/17 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة خاصة ستنقل المنتخب الكوستريكي من الكويت إلى البصرة المركز الخبري الوطني.

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