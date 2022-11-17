هيئة النزاهة تعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى في العراق

2022/11/17 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في البلد الذي يعدّ من أغنى الدول وأكثرها معاناة جراء آفة الفساد.يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن أولوية ولايته هي “مكافحة الفساد”.… Readmore

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