السعودية والأرجنتين.. أسباب تجعل هذه المواجهة تاريخية لـ

2022/11/17 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المنتخب السعودي إلى قطر، مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأرجنتين في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 في قطر، نستعرض فيما يلي أسبابا تجعل هذه المواجهة "تاريخية" للأخضر السعودي

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