2022/11/17 | 11:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، انطلاق الصفحة الأولى من عملية “الإرادة الصلبة الثامنة” في الموصل., وذكرت القيادة في بيان تلقت /ايزيدي 24 / نسخة منه ان” قيادة عمليات نينوى للحشد وبالتعاون مع الجيش والشرطة والوكالات الامنية اطلقت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب …

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