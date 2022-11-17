السفير الهولندي : سنجار بحاجة الكثير من العمل

2022/11/17 | 11:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار في زيارة للسيد يوهانيس لينديرت ساندي سفير المملكة الهولندية في العراق اكد ان السبب من زيارته هو الاطلاع على الوضع في سنجار عن كثب ..

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