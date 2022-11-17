الأمم المتحدة تعلن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود 120 يوما

2022/11/17 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا وتركيا، الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما، بينما لم تعلن روسيا موقفها من ذلك.

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