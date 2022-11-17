سوق واقف.. معلم سياحي تراثي يستقبل جماهير المونديال بأبهى حلة

2022/11/17 | 11:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد سوق واقف من أهم الأماكن التراثية في قطر، ويجمع بين العراقة والأصالة وبين المدنية الحديثة، ويعد أحد أهم عوامل الجذب للجماهير التي وفدت إلى الدوحة لتشجيع منتخبات بلادها لتعيش الأجواء العربية عن قرب.

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