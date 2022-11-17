حاول تفجير نفسه.. مقتل مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي (صورة)

2022/11/17 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل القيادي بعصابات داعـش الإرهابيـة المدعو حسين محمد جاسم العيساوي والمُكنى "أبو عيسى" والذي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى ولاية الأنبار.

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