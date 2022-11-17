وزير النفط يشدد على ضرورة تنفيذ خطط زيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب

2022/11/17 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ خطط زيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل السفير الروسي في بغداد ايلبروس كوتراشيف والسكرتير الاول في السفارة الروسية إيليا لوبوف، ووفد ضم المدير العام لشركة كازبروم سيرجي كارافايف ونائب مدير فرع العراق لشركة لوك اويل ميد إيست رسان سيدنافي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة".

واكد وزير النفط وفقا للبيان "دعم عمل الشركات العالمية الرصينة في العراق والعمل على تعزيز وتوسيع افاق التعاون معهم ، بما يحقق الاهداف المشتركة".

وأشار عبد الغني الى "مساهمة الشركات الروسية في تطوير الصناعة النفطية في العراق"، مشدداً على" ضرورة التعاون في تنفيذ خطط ادامة وزيادة الانتاج ، الى جانب الاستثمار الامثل للغاز المصاحب".

من جانبه، عبر السفير الروسي "عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات صناعة النفط والغاز، فيما استعرض وفد الشركتين سير العمل في الحقول النفطية وخطط التطوير المستقبلية".

وشدد وزير النفط "على ضرورة قيام الشركات النفطية ، بزيادة مساحة الخدمات الاجتماعية والحاجات الضرورية المقدمة للمواطنين وخصوصاً للمناطق القريبة من الحقول النفطية" .

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