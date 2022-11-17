لتأمين إيصال المياه للأهوار.. الموارد تنفذ أعمال تنظيف مسالك الاهوار في البصرة (صور)

2022/11/17 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تتواصل الأعمال من قبل دائرة صيانة مشاريع ري وبزل البصرة بتنظيف وتطهير مسالك الاهوار،تحديداً أهوار زجري الواقعة ضمن قضاءالمدينة /شمال البصرةمن الترسبات الطينية والاعشاب.حيث تضمن العمل استخدام الآليات التخصصية نوع(برمائيات) لتنظيف مسلك الساقية ومسلك السبيطية ومسلك نهر الجحيلة لإعادة هذه المسالك الى المقطع التصميمي بمعدل عرض 6,5م وعمق 1م وبأطوال مختلفة تصل إلى 6كم لكل مسلك تقريبا ضمن حدود محافظة البصرة .الهدف الأساسي من العمل هو رفد وزيادة الاهوار بأكبر قدر من المياه لادامتها خدمة للأهالي في تلك المناطق من المحافظة لتوفير بيئة جيدة لمربي المواشي والأسماك .ينفذ هذا العمل بإشراف مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة ومديرية الموارد المائية في محافظة البصرة

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