تظاهرة امام الخضراء تطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمباشرة الدورة التأهيلية 83 (صور)

2022/11/17 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، تظاهرة لافراد الدورة التأهيلية 83 قرب بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بالمباشرة بالدورة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عدداً من افراد الدورة التأهيلية ٨٣ للضباط المدنيين خرجوا بتظاهرة قرب المنطقة الخضرا لمطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمباشرة بالدورة".

وأضاف أن "المتظاهرين ناشدوا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي لالتدخل لأنهاء معاناتهم بعد توفر تخصيصهم المالي".

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