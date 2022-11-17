انفجار إسطنبول.. تركيا تعتقل مشتبها به في سوريا

2022/11/17 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن قوات الأمن التركية اعتقلت مشتبها به مطلوب لصلته بالتفجير الدامي الذي وقع في اسطنبول خلال عملية داخل منطقة تسيطر عليها تركيا بشمال غرب سوريا.

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