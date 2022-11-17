2022/11/17 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، على رفض منتخب كوستاريكا اللعب في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن التحجج بختم الجوازات أمر غير مقبول. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلق على رفض منتخب كوستاريكا اللعب بالبصرة: ‘التحجج’ بالختم غير مقبول المركز الخبري الوطني.

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