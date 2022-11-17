2022/11/17 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد، مع أمين بغداد عمار موسى، اليوم الخميس، التعاون المشترك في ملف ترقيم المنازل السكنية.وذكرت قيادة شرطة بغداد، في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد والداخلية تبحثان ملف ترقيم المنازل السكنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد والداخلية تبحثان ملف ترقيم المنازل السكنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد والداخلية تبحثان ملف ترقيم المنازل السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).