2022/11/17 | 12:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: عودة التظاهرات في العراق ما لم تكن هناك "إجراءات استباقية" | اخبار المنتصف 2022/11/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9dLUHcB8Avw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: عودة التظاهرات في العراق ما لم تكن هناك "إجراءات استباقية" | اخبار المنتصف 2022/11/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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