2022/11/17 | 12:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9dLUHcB8Avw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: عودة التظاهرات في العراق ما لم تكن هناك "إجراءات استباقية" | اخبار المنتصف 2022/11/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: عودة التظاهرات في العراق ما لم تكن هناك "إجراءات استباقية" | اخبار المنتصف 2022/11/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).