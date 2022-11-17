الفنان حاتم العراقي يحيي حفلاً غنائياً لجمهوره في اقليم كردستان

2022/11/17 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي الفنان العراقي المعروف حاتم العراقي حفلاً غنائياً لجمهوره في مدينة أربيل باقليم كوردستان، يقدم فيه مجموعة مختارة من أغانيه.وقالت منظمة الحفل ليلى جمال: انه “وبمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة سنقيم حفلا غنائيا لحاتم العراقي في أربيل في … Readmore

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