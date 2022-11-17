أوكرانيا وتركيا تؤكدان تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما

2022/11/17 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت أوكرانيا وتركيا الخميس تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على تويتر “سيتم تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 … Readmore

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