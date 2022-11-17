2022/11/17 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند غروب الشمس، تطير الآلاف من الخفافيش خارج كهف في ولاية "كينتانا رو" في المكسيك، لتتغذّى بالغابة.وفي الوقت ذاته، تتدلّى الثعابين من شقوق الكهف أملاً في اصطياد تلك الخفافيش.ويُطلق على هذا الكهف اسم "كهف الثعابين المعلقة"، بحسب ما ذكره المصور المكسيكي، فرناندو كونستانتينو مارتينيز بيلمار، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

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