ريبر احمد يرهن نجاح السوداني بـ ’تطبيق الاتفاق السياسي’ قبل تشكيل حكومته

2022/11/17 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

اعرب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، عن تفائله بالحكومة الجديدة، أملاً ان يكون محمد شياع السوداني اكثر حزماً في تنفيذ الاتفاق السياسي من سابقيه من الوزراء.

وقال احمد، في كلمة له بمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الامريكية في دهوك، إن "ما ننتظره من هذه الحكومة تنفيذ البرنامج السياسي الذي تمت المصادقة عليه".

وأضاف أنه "يتعين هذه الحكومة توفير الخدمات التي ينتظرها العراقيون لان الشعب يستحق ان تقدم له هذه الخدمات، والعراق يمكنه ذلك لأنه غني جدا من حيث المواد الطبيعية".

وأكد ان "الحكومة العراقية الحالية ولدت نتيجة عملية قيصرية وبجهود مضنية، وبعد انسداد سياسي، وتحمل الشعب العراقي الكثير، وان العملية السياسية توقفت لمدة عام كامل وفي النهاية تشكلت الحكومة".

وشدد على ان "هناك العديد من القوانين تتطلب التشريع او التعديل مثل قانون الانتخابات ومراجعة قانون المحكمة الاتحادية، وصياغة قانون النفط والغاز وتشريعه، لان العراق لا يمتلك قانون النفط الغاز ونعتمد على قانون العام 1971 الذي صاغه النظام السابق، ونحن في العراق الجديد نعتمد نظاما اتحاديا، وهناك موضوع آخر يتعلق بتشكيل المجلس الاتحادي".

وأوضح انه "اتمنى ان تكون الحكومة الاتحادية الحالية صادقة وتنفذ ما تم الاتفاق عليه كافة، وانه يجب ان ندعم جميعا السيد السوداني وحكومته لأن لديه تجربة كبيرة في الحكم، و لا توجد لديه اية احقاد او اية مسائل ثأثرية تجاه الشعب العراقي او شعب كوردستان، ونحن لدينا علاقات جيدة معه، وسيدعمه اقليم كوردستان الى اللحظة التي سيكون فيها موجودا في الحكم ويطبق البرنامج الحكومي".

لفت الى انه "يجب الاعداد لأرضية خصبة لاجراء الانتخابات رغم ان الانتخابات الاخيرة كانت مبكرة، ولكن للاسف شابتها انسدادات سياسية عديدة استمرت لمدة عام".

وتابع انه "هناك نقطة قوة لدى الحكومة بان جميع الاطراف السياسية المشتركة متفقة على تطبيق برنامجه الحكومي، والاطراف السياسية الشيعية موجودة في هذه الحكومة، ولكن نقطة الضعف فيها عدم وجود كتلة سياسية قوية لرئيس مجلس الوزراء وهذه تشكل تحديات كبيرة امامه كما كانت موجودة في الحكومة السابقة".

وبين ان "نحن في إقليم كوردستان محكومون بالتعامل مع رئيس الوزراء مع اننا لسنا مع الكثير النقاط التي نراها الكثير من رؤساء الوزراء قالوا باننا اصدقاء لكم ولكن اغلب الاصدقاء المقربين لنا اذونا وعانينا بسببهم اتمنى ان يتجاوز السوداني هذه المسائل".

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