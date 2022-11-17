السوداني يُعفي رئيس سلطة الطيران ومدير مطار بغداد الدولي

2022/11/17 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باعفاء رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد على خلفية تكرر الحرائق بالمطار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعفى رئيس سلطة الطيران نائل سعد ومدير مطار بغداد علي تقي على خلفية تكرر الحرائق بمطار بغداد".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مطار بغداد الدولي لمعرفة أسباب اندلاع الحريق فيه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن " السوداني اجرى زيارة لمطار بغداد الدولي، لتفقد مكان الحريق الذي اندلع فجر اليوم، ولمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في المطار".

من جهتها، أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية بـ "الحرائق المتعمدة" في المطارات.

وقالت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتابع تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي وبقية المطارات العراقية بصورة متعمدة وفقا لما تشير له المعلومات الأولية".

واضافت أنه "تم إجراء اتصالا هاتفيا مع مكتب رئيس الوزراء السوداني ووزير النقل لتشكيل لجان تحقيق عاجلة لمعالجة هذا الموضوع الخطير وإبعاد ومعاقبة الجهات المسؤولة عنها".

وأشارت البچاري بحسب البيان الى أن "لجنة النقل والاتصالات البرلمانية ستتابع هذا الملف الخطير الذي يؤدي إلى تشويه سمعة المطارات العراقية ومحاولة البعض نقل صورة سيئة عن الأوضاع الأمنية للبلاد في سبيل عرقلة جهود الحكومة في العمل والإصلاح".

وفجر اليوم اندلع حريق كبير في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق.

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