2022/11/17 | 12:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J2CXbBYo6WU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: عاصفة مطرية استمرت نصف ساعة فقط أغرقت العديد من الشوارع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: عاصفة مطرية استمرت نصف ساعة فقط أغرقت العديد من الشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).