فيديو:تشييع جثمان الشاعر الكبير محمد زمان الكربلائي

2022/11/17 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع في كربلاء المقدسة صباح اليوم

جثمان الشاعر والكاتب المسرحي محمد

زمان الكربلائي

ورافقت عدسة وكالة نون الخبرية مراسيم

التشييع داخل المرقدين المقدسين الحسين

واخيه العباس عليهما السلام .

وتوفي صباح

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