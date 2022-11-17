وفاة الشاعر الكبير محمد زمان الكربلائي

2022/11/17 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الشاعر العراقي الكبير محمد

زمان الكربلائي عن عمر تجاوز 75 عاما بعد

صراع مع المرض

والشاعر محمد زمان الكربلائي، من

مواليد كربلاء عام 1946، حاصل على شهادة

البكلوريوس في علم الاقتصاد من جامعة

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