الداخلية تعلن قرب فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) للمعهد العالي

2022/11/17 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، قرب فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

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