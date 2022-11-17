الطالبة منار بين الحياة والموت بعد تعرضها لحادث دهس

2022/11/17 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تعرّضت منار إحدى طالبات جامعة بغداد لحادث سير مروع في اروقة الجامعة، فيما يطالب أهلها بضرورة تدخل الجهات الحكومية لكشف المتورّطين بالموضوع.

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