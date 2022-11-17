بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول

2022/11/17 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – رياضةعدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تحجج المنتخب الكوستاريكي حول الختم العراقي على جوازات سفرهم "امراً مستغرباً"، فيما اكدت أن العراق اعتاد على استقبال الملايين في مناسبات مختلفة.

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