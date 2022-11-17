روسيا تشن ضربات جديدة على مدن عدة في أوكرانيا

2022/11/17 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت ضربات جوية روسية في إلحاق المزيد من الأضرار بأوكرانيا، الخميس، حيث أصاب أحدث وابل من القذائف البنية التحتية للطاقة والمباني السكنية والموقع الصناعي.

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