جاسوس صيني يدفع “ثمنا باهظا” لسرقته أسرار شركات أميركية

2022/11/17 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حُكم على عميل للاستخبارات الصينية بالسجن لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة الأربعاء لمحاولته سرقة تكنولوجيا من شركات طيران أميركية وفرنسية، وفق أعلنت وزارة العدل.واتُهم شو يانجون بأداء دور قيادي في خطة مدعومة من الدولة الصينية امتدت خمس سنوات لسرقة أسرار تجارية من شركات طيران أبرزها “جنرال إلكتريك للطيران” الرائدة في تصنيع […]

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