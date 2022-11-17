2022/11/17 | 13:29 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظة دبلوماسية نادرة خلف الكواليس، انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمشاركته تفاصيل محادثة أجراها الزعيمان يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا مع رئيس الوزراء الكندي.قال الرئيس شي لترودو يوم الأربعاء من خلال مترجم في الجلسة الختامية لمجموعة العشرين: “كل شيء نناقشه تم تسريبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الصيني ينتقد مشاركة جاستن ترودو لتفاصيل محادثهم معا شبكة القيقب الدولية.

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