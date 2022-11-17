فريق الجهد الحكومي يعلن إعداد هيكلية لتقديم الخدمات للمحافظات

2022/11/17 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد فريق الجهد الحكومي، اليوم الخميس، أولى المحافظات التي ستكون انطلاقة للعمل وتقديم الخدمات، وفيما أعلن عن إعداد هيكلية لتقديم الخدمات للمحافظات، أوضح شروط شمول المناطق بالخدمات.

وقال عضو الفريق عبد القادر الدخيل، لوكالة الأنباء العراقية، إن "برنامج رئيس الوزراء والحكومة الحالية هو تقديم الخدمات العاجلة للمناطق المحرومة من ضمنها منطقة الدوانم في مدينة الشعلة"، مبيناً أن "المنطقة ذات كثافة سكانية تقدر بحدود 4000 نسمة، وسكانها يفتقدون إلى أبسط الخدمات سواء المجاري والماء والكهرباء والصحة والمدارس والشوارع المعبدة".

وأكد الدخيل، على "أهمية النجاح بهذه المهمة، وتقديم الخدمات على أرض الواقع وبشكل يلمسه المواطن"، مشيراً إلى أن "تجربة الفريق الحكومي هي تجربة جديدة، وتم إعداد هيكلية لكي يتم مصادقتها من قبل رئيس الفريق، وسيكون التواجد في جميع المحافظات، لكن التركيز سيكون على المناطق التي فيها كثافة سكانية ومناطق محرومة".

وأشار إلى، أن "فريق الجهد الحكومي سيتواجد في محافظات ذي قار والبصرة ونينوى، لتقديم الخدمات"، مبيناً أن "هذه المحافظات ستكون انطلاقة لعمل الفريق".

وأوضح، أن "الفريق لديه آلية للتصويت على القرارات، وسيتم عرض البرنامج في المحافظات على رئيس الفريق وأعضائه، ومن بعدها نتخذ القرار بشمول المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات".

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