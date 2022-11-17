جولدمان ساكس: اقتصاد الصين سينمو 4 أضعاف في هذا الموعد!

2022/11/17 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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يرى جولدمان أن انتعاش الصين يأتي في الوقت الذي تغذي فيه سياسة كوفيد التفاؤل حيث سيكتسب الاقتصاد زخماً بعد مرور التأثير الأولي لإعادة الفتح

ويقول بنك جولدمان ساكس أن نمو الصين سيرتفع في النصف الثاني من عام 2023، وأن المعنويات بدأت بالفعل في التحسن منذ أن قامت بكين بتعديل قواعد كوفيد، وأشار البنك إلى تحرك الصين لتخفيف أكبر خطرين يواجهان الاقتصاد - قيود كوفيد وتراجع العقارات - حيث يغذي التفاؤل بانتعاش النمو في العام المقبل، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى ترقية التوقعات الرئيسية.

وفي المقابل ورفع بنك ANZ توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 5.4٪ من توقع سابق عند 4.2٪، بينما يتوقع مورجان ستانلي (NYSE:MS) أن يقفز الاستهلاك الخاص بنسبة 7٪ العام المقبل، مرتفعاً من 1.7٪ المقدرة هذا العام.

صعود هائل وسريع

قدر الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن النمو السنوي على أساس ربع سنوي سيتسارع إلى 10٪ في الربع الثالث من العام المقبل من 2٪ فقط في الربع الثاني بواقع أربعة أضعاف.

يأتي ذلك بافتراض أن الصين ستبدأ في إعادة الافتتاح في أبريل، وذلك وفقًا لما كتب الاقتصاديون بقيادة هوي شان في مذكرة اليوم الخميس.

وقال الاقتصاديون بقيادة هوي شان أن ذلك سيساعد إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله على التوسع بنسبة 4.5٪ في عام 2023، منتعشًا من نسبة 3٪ المتوقعة هذا العام.

بداية الصعود

قالت مجموعة غولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من المرجح أن يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024 بعد أن عانى الاقتصاد من التأثير السلبي الأولي الذي يخرج من استراتيجية كوفيد زيرو في الربيع.

ورفعت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية توقعاتها للنمو للعام المقبل إلى أكثر من 5٪، بينما توقع بنك مورجان ستانلي هذا الأسبوع ارتفاعًا في الإنفاق الاستهلاكي.

تحسن الثقة

تحسنت الثقة في توقعات الصين منذ أن أعادت بكين معايرة قواعد الرقابة على Covid وأدخلت حزمة شاملة من الإجراءات للمساعدة في تمويل العقارات الأسبوع الماضي، وفقًا لجولدمان ساكس

في حين أنه من غير المرجح أن تعطي التحركات دفعة فورية للنمو - خاصة مع ارتفاع حالات Covid حاليًا في الصين - إلا أنها يمكن أن تساعد في تقليل العبء على الاستهلاك ووضع حد لتراجع سوق العقارات.

أخبار جيدة

قال توم أورليك، كبير الاقتصاديين العالميين في بلومبيرج إيكونوميكس، اليوم الخميس في منتدى الاقتصاد الجديد في سنغافورة: "لقد جلبت الأيام القليلة الماضية بعض الأخبار الجيدة غير المتوقعة".

وأضاف كبير الاقتصاديين العالميين في بلومبيرج إيكونوميكس: "التوقعات لعام 2023 أكثر إشراقًا قليلاً مما كانت عليه قبل أيام قليلة."

وترى بلومبيرج إيكونوميكس الآن زيادة مخاطر الصعود لتوقعاتها للنمو في الصين عند 3.5٪ لهذا العام و 5.7٪ لعام 2023.

الخوف تلاشى

وأشار الاقتصاديون إلى أن الأماكن في شرق آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ، شهدت انخفاضًا في الاستهلاك الخاص الحقيقي خلال الربع الأول من إعادة فتح كل منها، تلاه انتعاش في الربع الثاني حيث انخفضت أعداد الحالات وتلاشى عامل الخوف.



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قال الاقتصاديون في بنك جولدمان: "نعتقد أن النمو الصيني من المرجح أن يظهر نمطًا مشابهًا العام المقبل".

من المرجح أن تظل السياسة المالية متيسرة في النصف الأول من العام المقبل قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي في الأشهر الستة التالية وفقًا لمذكرة جولدمان ساكس.

ارتداد حاد

وتوقع اقتصاديو جولدمان ساكس أن يرتد الاستهلاك والخدمات بشكل حاد"..



وقالوا إن السياسة النقدية ستعود إلى طبيعتها عند إعادة فتحها، حيث من المتوقع أن "تنجرف أسعار الفائدة إلى أعلى" مع انتعاش الطلب على الائتمان.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن زيادة النمو من إعادة فتح الصين ستستمر في النصف الأول من عام 2024، وتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 ٪ طوال ذلك العام.

مع توقع تحول السياسة المالية بشكل أقل توسعية، من المحتمل أن يتباطأ الاستثمار في البنية التحتية "بشكل كبير" إلى 2٪ فقط العام المقبل من 12٪ المتوقعة هذا العام، حسبما قال الاقتصاديون.

وقالوا إن الاستثمار العقاري سيظل على الأرجح "بطيئا"، حيث سينكمش بنسبة 10٪ في عام 2023، وهو أعمق من الانخفاض المقدر هذا العام بنسبة 9٪.

ضعف الطلب العالمي يعني أن الصادرات ستنكمش على الأرجح بنسبة 2٪ في عام 2023 بعد ارتفاعها بنسبة 8.5٪ هذا العام، حسب تقديرات جولدمان.

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