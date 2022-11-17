المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني

2022/11/17 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

باشرت وزارة المالية ، دائرة المحاسبة اليوم الخميس ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الثاني .

حيث استأنفت دائرة المحاسبة اعتبارا من اليوم الخميس بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني .

كما تدعو الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل ..............................المكتب الاعلامي لوزارة المالية

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