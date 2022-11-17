الاوقاف والعشائر النيابية تستنكر رفع صور

2022/11/17 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعرب رئيس لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، محمود المشهداني اليوم الخميس،عن استنكاره لرفع صور شخصيات سياسية في احتفال رسمي لديوان الوقف السني.

وذكر المشهداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعرب عن استغرابه الشديد من رفع صور لشخصيات سياسية لا تمتلك اي منصب حكومي او نيابي في الاحتفالية التي نظمها ديوان الوقف السني اليوم والتي حملت شعار ( منشد الرافدين) ".

وحمل المشهداني، ديوان الوقف السني "المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف والاجراء غير القانوني"، مطالبا بـ "عدم تكرار مثل هذه الحالات في الاحتفالات الرسمية".

فيما نوه الى ان "اللجنة ستقوم بدورها الرقابي لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلا".

ويظهر في الصورة المرفوعة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بوابة مكان الاحتفال الذي اقامه ديوان الوقف السني

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