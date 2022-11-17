2022/11/17 | 13:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2D1Xu0thFHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكلمة الكاملة للشيخ خميس الخنجر في حفل ختام مسابقة "منشد الرافدين") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكلمة الكاملة للشيخ خميس الخنجر في حفل ختام مسابقة "منشد الرافدين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).