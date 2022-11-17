2022/11/17 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت قوات الامن التركية عن اعتقال مشتبها به على صلة بالانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول الاحد الماضي واودى بحياة ستة مدنيين واصابة اكثر من 80 شخصا اخرين .ونقلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن اعتقال مشتبهاً به على صلة بانفجار اسطنبول في سوريا المركز الخبري الوطني.

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