2022/11/17 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث سير مروع على طريق دهوك يؤدي بحياة 3 اشخاص..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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