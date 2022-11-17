رأي.. بشار جرار يكتب لـCNN عن نتائج الانتخابات النصفية: الانقسام الأمريكي فرصة شرق أوسطية

2022/11/17 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة الكاملة من ثلاثين ألف قدم كما يقال، تشير إلى انقسام غير مسبوق أمريكيا يفوق ما يعرف بـ "البطة العرجاء".ذاك مصطلح يعني اقتسام الحزبين الجمهوري والديمقراطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية.لكن هذا الانقسام الذي أتت به أو عززته

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