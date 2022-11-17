شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: عودة التظاهرات في العراق ودول أخرى واردة ما لم تتحرك الدول لتحسين أوضاع شعوبها

2022/11/17 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6y8cfxS-668

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