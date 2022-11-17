الحلبوسي: يجب اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وعودة التظاهرات أمر وارد جداً

2022/11/17 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن عودة التظاهرات احتمال وارد جداً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.وقال محمد الحلبوسي، في كلمته خلال منتدى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي تقيمة الجامعة الأميركية في دهوك، اليوم … Readmore

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