بعد تكرار الحرائق.. السوداني والشمري يصلان مطار بغداد

2022/11/17 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير

الشمري، اليوم الخميس، الى مطار بغداد

الدولي، بعد اندلاع حريق الثاني من نوعه

خلال أسبوع.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية

وتلقته و

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