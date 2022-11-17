السوداني يصدر عدة توجيهات تخص الخدمات والمشاريع المتلكئة في بغداد (فيديو)

2022/11/17 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، ضرورة تغيير

الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد

وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب

الأولويات حسب حاجات المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

ال

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