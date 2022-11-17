الثاني من نوعه خلال يومين.. حريق يطال صالة

2022/11/17 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، إخماد حريق [http://non14.net/152437]

ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فرقنا أحكمت سيطرتها

الكاملة على

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