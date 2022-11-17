بورصة العراق تتداول خمسة مليارات سهم بقيمة 3 مليار دينار

2022/11/17 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 13/11/2022 الى يوم الخميس المصادف 17/11/2022.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (5) مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (573.95) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (591.56) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.98%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

و نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3200) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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