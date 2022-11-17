المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني الحالي

2022/11/17 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت وزارة المالية ، اليوم الخميس ، بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني الحالي.وذكر بيان للوزارة ،تلقته أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية استأنفت ابتداءً من اليوم الخميس تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الثاني".ودعت الوزارة بحسب البيان "جميع وحدات الإنفاق التابعة للوزارات إلى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".

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