السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي

2022/11/17 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي على خلفية حادثتي الحريق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "السوداني، اجرى زيارة الى مطار بغداد الدولي، وعقد اجتماعاً ضم كلا من وزير الداخلية، وجهاز الامن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة".

وقرر السوداني، "إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين".

وأضاف البيان، ان "السوداني استمع بإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين"، مشددا على "متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، "جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه".

ووجه "اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة".

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