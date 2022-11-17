وزير خارجية أوكرانيا يحمّل روسيا مسؤولية «صاروخ بولندا»

2022/11/17 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس روسيا «المسؤولية الكاملة» عن سقوط الصاروخ في بولندا حيث أسفر عن مقتل شخصين.وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة «نتشارك وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الرعب (الذي تسببت به) عبر (إطلاق) صواريخ وتداعياتها على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدافيا».من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أوكرانيون أن ضربات روسية جديدة استهدفت مدناً في مختلف أنحاء أوكرانيا الخميس، في آخر سلسلة هجمات تحدث شللاً في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.وقال مسؤولون محليون في كييف إن صاروخَي كروز أُسقطا فوق كييف، بعدما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود تعرّضهما لضربات روسية.

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