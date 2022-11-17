بعد تكرار الحرائق.. السوداني ووزير داخليته يتفقدان مطار بغداد

2022/11/17 | 14:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رئيس الوزراء العراقي صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمطار بغداد الدولي بعد اندلاع حريق فجر اليوم للوقوف على الأسباب.ويعد حريق اليوم هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة.

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