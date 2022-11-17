رغم التسهيلات العراقية.. كوستاريكا ترفض اللعب على أرض البصرة

2022/11/17 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، خوض مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني في محافظة البصرة.

وقال مراسل “تقدم” إن منتخب كوستاريكا رفض خوض مواجهة العراق في البصرة رغم التسهيلات العراقية الكبيرة التي قدمها للوفد

وبين أن اتحاد الكرة تحصل على موافقة الحكومة العراقية من اجل تأمين طائرة خاصة للمنتخب الكوستاريكي لكن للأسف الجانب الكوستاريكي أصر على موقفه.

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